Safran: contrat de maintenance avec Turkish Technic

(CercleFinance.com) - Safran annonce la signature pour une durée de cinq ans d'un contrat exclusif de maintenance de générateurs APU, de harnais de moteurs et d'équipements de systèmes de ventilation avec Turkish Technic, portant sur plus de 500 Airbus A320 et A330.



Safran Electrical & Power assurera la maintenance des générateurs APU et des harnais moteurs, tandis que Safran Ventilation Systems assurera la maintenance des systèmes de ventilation.



Turkish Technic bénéficiera des services de réparation et d'échange de générateurs APU. Cet accord permettra à Turkish Technic d'améliorer ses opérations de réparation internes et sa compétitivité.







