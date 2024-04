Safran confirme ses perspectives pour l’exercice 2024

(AOF) - Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2024 de Safran s’établit à 6,22 milliards d'euros, en hausse de 18,1% par rapport au premier trimestre 2023. Les variations de périmètre durant le trimestre se neutralisent et n’ont pas d’impact au niveau groupe. L’effet de change s’élève à -51 millions d'euros, reflétant un effet de conversion négatif du chiffre d’affaires en dollar américain, le taux de change spot euro/dollar moyen étant de 1,09 au premier trimestre 2024, comparé à 1,07 au premier trimestre 2023.

Sur une base organique, le chiffre d'affaires a progressé de 19,1%.

Le chiffre d'affaires de la Propulsion a augmenté de 15,4 % grâce à l'activité soutenue des services pour moteurs civils (+27,3 % en dollar).

Le chiffre d'affaires d'Équipements & Défense a progressé de manière significative (+22,7%) dans toutes les activités.

Le chiffre d'affaires d'Aircraft Interiors a enregistré une hausse de 23,8%, mais reste encore inférieur de 10% au niveau de 2019.

Safran confirme ses perspectives pour l'année 2024 (à périmètre constant et en données ajustées) : un chiffre d'affaires d'environ 27,4 milliards d'euros ; un résultat opérationnel courant proche de 4 milliards d'euros ; un cash-flow libre d'environ 3 milliards d'euros, en fonction du calendrier de paiement de certains acomptes.

Ces perspectives reposent notamment, mais pas exclusivement, sur les hypothèses suivantes : hausse entre 10 et 15% des livraisons de moteurs LEAP (précédemment entre 20 et 25%) ; augmentation d'environ 20% du chiffre d'affaires des activités de services pour moteurs civils (en dollars) ; cours de change spot euro/dollar de 1,10 ; taux couvert euro/dollar de 1,12.

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.