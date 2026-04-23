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Safran confirme prévisions 2026, résultat opérationnel récurrent attendu entre 6,1 et 6,2 milliards €
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 09:18

* Safran confirme perspectives 2026 avec croissance du chiffre d’affaires attendue « low à mid-teens », résultat opérationnel courant visé à 6,1-6,2 milliards EUR. * Objectif de free cash-flow maintenu à 4,4-4,6 milliards EUR, incluant impact négatif estimé d’environ 470 millions EUR lié à surtaxe d’impôt sur sociétés en France. * Guidance étayée par solide début d’année : chiffre d’affaires ajusté T1 en hausse de 18,8% à 8,624 milliards EUR, tiré par Propulsion dont croissance organique atteint 33,1%. * Hypothèses opérationnelles 2026 : livraisons de moteurs LEAP attendues en hausse d’environ 15%, revenus « services » en USD visés à +20%. * Hypothèses de change : taux spot EUR/USD retenu à 1,15, taux de couverture à 1,12. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Safran SA published the original content used to generate this news brief on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/271181D4F41385E23A07212B7BF4EE70ED248166

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