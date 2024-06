Safran : Citigroup passe à l'Achat

(AOF) - Citigroup a relevé sa recommandation sur Safran passant de Neutre à Acheter avec un objectif de cours rehaussé de 211 à 230 euros. "Le cours de Safran a été affecté par l'annonce des élections françaises et l'abaissement des objectifs d'Airbus. Malgré ces événements, nous pensons que les perspectives à moyen terme restent exceptionnellement solides pour Safran. L'allongement de la durée de vie des moteurs existants est en fin de compte positif pour la société et facilite la transition entre les anciens et les nouveaux types de moteurs", explique la banque américaine.

"Fondamentalement, nous ne pensons pas que les moteurs de profit de base aient changé. La demande de trafic aérien reste élevée, les moteurs de Safran sont plus utilisés que n'importe quel autre moteur et la demande MRO (maintenance, réparation et entretien) est exceptionnellement forte. La capitalisation boursière de Safran a perdu 9 milliards d'euros par rapport à son pic. Nous considérons qu'il s'agit là d'un point d'entrée attrayant pour un titre de grande qualité", souligne, en outre, Citigroup pour justifier sa décision.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.