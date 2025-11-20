Safran choisi par Riyadh Air pour la fourniture de roues et freins électriques en carbone

Safran SA SAF.PA :
* RIYADH AIR CHOISIT LES ROUES ET LES FREINS ÉLECTRIQUES EN CARBONE DE SAFRAN POUR SES BOEING 787
Texte original https://tinyurl.com/ywujsyz8 Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA
(Rédaction de Gdansk)
|302,2000 EUR
|Euronext Paris
|+1,14%
