information fournie par Reuters • 20/11/2025 à 15:45

Safran choisi par Riyadh Air pour la fourniture de roues et freins électriques en carbone

Safran SA SAF.PA :

* RIYADH AIR CHOISIT LES ROUES ET LES FREINS ÉLECTRIQUES EN CARBONE DE SAFRAN POUR SES BOEING 787

Texte original https://tinyurl.com/ywujsyz8

(Rédaction de Gdansk)