Safran: chiffre d'affaires de 7 257 ME au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 7 257 ME au 1er trimestre 2025, en croissance de 16,7 % par rapport au 1er trimestre 2024 (+13,9 % sur une base organique).



Le chiffre d'affaires de la Propulsion a progressé de 16,4 %, tiré par la croissance des Pièces de rechange. Celui de l'activité d'Équipements & Défense a progressé de 10,8 %, porté notamment par les activités de nacelles, de systèmes d'atterrissage et d'avionique. Le chiffre d'affaires d'Aircraft Interiors a enregistré une croissance de 13,8 %. Il est supérieur de 8% à celui du 1er trimestre 2019.



Safran confirme ses perspectives pour 2025, hors impact potentiel des droits de douane (à périmètre constant, c'est-à-dire en excluant le projet d'acquisition des activités d'actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace).



Le groupe vise une croissance du chiffre d'affaires d'environ 10 %, un résultat opérationnel courant de 4,8-4,9 MdsE, un cash-flow libre de 3,0-3,2 MdsE, dont un impact négatif estimé de 380-400 ME associé à la surtaxe sur les grandes entreprises, et en fonction du calendrier de paiement de certains acomptes et du rythme de paiement des États clients.





