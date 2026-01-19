 Aller au contenu principal
Safran cède à Embraer sa participation dans une usine au Mexique
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 08:39

Safran SAF.PA a annoncé lundi un accord avec le constructeur aéronautique brésilien Embraer

EMBJ3.SA en vue de céder les parts détenues par Safran Cabin dans EZAir, leur coentreprise à parts égales qui fabrique les intérieurs d’avions à Chihuahua, au Mexique.

"Le site de Chihuahua, qui emploie environ 1.100 personnes, sera alors détenu à 100% par Embraer", selon un communiqué de l'équipementier aéronautique français, qui ajoute que les activités de services d'ingénierie de Safran Cabin Brazil non liées à Embraer resteront chez Safran.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

SAFRAN
321,9000 EUR Euronext Paris +0,37%
