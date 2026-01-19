Safran cède à Embraer sa part de 50% dans leur coentreprise Ezair

( AFP / THIBAUD MORITZ )

L'équipementier français Safran a annoncé lundi avoir cédé à Embraer sa part de 50% dans leur coentreprise Ezair, spécialisée dans la fabrication des intérieurs d'avions au Mexique, et qui sera désormais entièrement détenu par l'avionneur brésilien.

À l'issue de l’opération, le site de Chihuahua, qui emploie environ 1.100 personnes, sera détenu à 100% par Embraer, précise Safran dans un communiqué. Les activités de Safran Cabin Brazil liées aux programmes d’Embraer seront intégrées au constructeur brésilien, tandis que les activités de services d’ingénierie non liées à Embraer resteront au sein de Safran.

"Cette cession englobe les activités de service après-vente associées, ainsi que la responsabilité des activités d'ingénierie et de production situées au Brésil", ajoute Safran.

Cette cession s’inscrit dans la stratégie de Safran, qui cherche à se recentrer sur ses activités clés comme les moteurs, les équipements et les systèmes à forte valeur ajoutée.

Le groupe vend régulièrement des actifs considérés comme non essentiels pour renforcer sa rentabilité et sa discipline financière.

Safran est un groupe international de haute technologie dans les domaines de l’aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l’espace et de la défense.

Le groupe emploie 100.000 collaborateurs à travers le monde pour un chiffre d'affaires de 27,3 milliards d’euros en 2024.