Safran: CA en hausse de 18,8% au 1er trimestre, optimisme sur les objectifs annuels

Le logo du groupe Safran

Safran a fait ‌état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires au ​premier trimestre à la faveur d'une "performance exceptionnelle" des activités pour moteurs civils et s'est dit optimiste sur ses ​objectifs pour l'ensemble de l'année, malgré les incertitudes provoquées par la guerre ​en Iran.

Le chiffre d'affaires de ⁠l'équipementier aéronautique français s'est établi à 8,624 milliards ‌d'euros au premier trimestre, en hausse de 18,8% et de 23% sur une base organique.

"Le ​début de ‌l'année 2026 montre une dynamique particulièrement soutenue des ⁠activités liées aux moteurs civils", a dit le directeur général de Safran, Olivier Andriès, dans un communiqué.

Les livraisons ⁠de moteurs ‌LEAP, que Safran coproduit en coopération avec ⁠GE Aerospace, ont bondi de 63% au premier trimestre.

"Malgré ‌les incertitudes actuelles liées au conflit au ⁠Moyen-Orient, les bons résultats enregistrés au premier ⁠trimestre, tant en ‌aéronautique civile qu'en défense, nous donnent confiance pour atteindre ​le haut de notre ‌fourchette d'objectifs cette année", a ajouté Olivier Andriès.

Safran prévoit pour 2026 une ​progression entre 12% et 15% de son chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant compris entre ⁠6,1 milliards et 6,2 milliards d'euros. Le cash-flow libre devrait ressortir entre 4,4 milliards et 4,6 milliards d'euros. Ces perspectives s'appuient notamment sur une hausse d'environ 15% des livraisons de moteurs LEAP.

(Rédigé par Camille Raynaud, édité ​par Blandine Hénault)