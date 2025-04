Safran: bon démarrage en 2025, prudence sur les droits de douane

( AFP / PASCAL PAVANI )

Le groupe français Safran , actif dans l'aéronautique et la défense, a annoncé vendredi avoir réalisé 7,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre 2025, en hausse de 16,7% sur un an, et un chiffre supérieur à celui attendu par les analystes financiers.

Les prévisions des analystes interrogés par les plateformes financières Bloomberg et Factset donnaient un chiffre d'affaires de 7,0 milliards d'euros sur la période.

Safran a par ailleurs confirmé ses perspectives pour 2025 précédemment annoncées, tout en soulignant le "risque" que faisaient peser les droits de douane décidés par Donald Trump sur celles-ci.

"Safran s'emploie activement à atténuer l'impact des droits de douane, notamment en adaptant ses flux logistiques et en engageant le dialogue avec ses clients", a écrit le groupe dans un communiqué.

Il prévoit toujours notamment une hausse de 10% de son chiffre d'affaires sur toute l'année 2025, "hors impact potentiel des droits de douane qu'il serait prématuré de qualifier à ce stade."

Ces perspectives se basent également sur l'hypothèse de hausse de ses livraisons de moteurs Leap en 2025, qui équipent les avions les plus vendus d'Airbus et Boeing, après une année 2024 décevante pour ces derniers.

Au premier trimestre, Safran n'a livré que 319 moteurs Leap, contre 367 au premier trimestre 2024. Un signe, selon Safran, du "démarrage progressif de la production en début d'année."

Safran a ajusté de 123 millions d'euros à la baisse son chiffre d'affaires pour notamment tenir compte de la "valorisation des instruments dérivés de change" et de la "variation d'impôts différés".

Sans ces ajustements le chiffre d'affaires consolidé de Safran s'est élevé à 7,38 milliards d'euros au premier trimestre, soit une augmentation de 17,5% par rapport à la même base il y a un an.

La division propulsion, qui représente la moitié des ventes de Safran, a connu une croissance de 16% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, "tiré par la croissance des pièces de rechange."

Safran vend ses moteurs à perte et tire le gros de ses marges des services après-vente et de l'entretien.

Le chiffre d'affaires de la division "équipements et défense" (38% des ventes du groupe sur la période), a crû de 10,8% sur la période, porté notamment par "les activités de nacelles, de systèmes d'atterrissage et d'avionique".

Safran a ainsi livré 155 nacelles d'Airbus A320neo sur la période, contre 135 au premier trimestre 2024, et 171 trains d'atterrissage d'A320 contre 167 au premier trimestre 2024.

La décision radicale du patron de Safran mi-avril de "bannir" tout investissement dans les villes françaises écologistes avait ravivé le débat sur la "réindustrialisation verte" de la France, les Ecologistes assumant leur défense d'un développement "durable" tandis que certains de leurs adversaires politiques tendaient les bras au groupe aéronautique.