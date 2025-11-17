Safran : Avolon commande 100 moteurs CFM LEAP-1A pour équiper 50 appareils Airbus A320neo

(AOF) - Avolon, l'un des leaders mondiaux de la location d’avions, annonce aujourd’hui une commande ferme de 100 moteurs CFM LEAP-1A destinés à équiper 50 nouveaux avions de la famille Airbus A320neo. Avolon, qui est client de CFM (coentreprise à 50/50 entre GE Aerospace et Safran Aircraft Engines et premier fournisseur mondial de moteurs d'avions commerciaux) depuis sa création en 2010, dispose d’un portefeuille de 99 appareils de la famille A320neo propulsés par le LEAP-1A, avec des accords fermes pour 163 avions supplémentaires dotés de ce même moteur.
Valeurs associées
|208,6000 EUR
|Euronext Paris
|+1,02%
|158,000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|304,850 USD
|NYSE
|0,00%
|306,8000 EUR
|Euronext Paris
|+0,79%
A lire aussi
-
Johnson & Johnson fait part de la conclusion d'un accord définitif pour acquérir Halda Therapeutics, une société au stade clinique développant des thérapies orales ciblées pour plusieurs types de tumeurs solides, pour 3,05 milliards de dollars en numéraire.
-
Plusieurs centaines de manifestants ont bloqué lundi pendant quelques heures l'usine BASF de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, près de Rouen, pour dénoncer la production de pesticides et des rejets de polluants éternels dans l'environnement. Entamé à l'aube, le blocage du ... Lire la suite
-
La Grèce a commandé une quatrième frégate de défense et d’intervention (FDI) de nouvelle génération à Naval Group, a annoncé lundi l'industriel français dans un communiqué. Cette commande s’inscrit dans le cadre du programme lancé en 2022, qui prévoyait la livraison ... Lire la suite
-
La lutte contre les atteintes aux élus est un "sujet essentiel" pour la gendarmerie qui a mis au point un pack sécurité à leur intention alors qu'un élu sur dix est agressé physiquement dans le cadre de ses fonctions, explique le patron de la gendarmerie, le général ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer