Safran: avenant à un partenariat avec Pen Aviation information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 13:48









(CercleFinance.com) - Safran annonce la signature d'un avenant à son partenariat avec Pen Aviation, renforçant le protocole d'accord initialement signé en 2024, qui avait posé les bases d'une collaboration stratégique en faveur du développement du secteur des drones.



Ce nouvel accord élargit leur champ de coopération pour inclure la nouvelle gamme de systèmes électro-optiques aéroportés compacts de Safran Electronics & Defense, Pen Aviation s'engageant à devenir le client de lancement de ces équipements légers.



Fort du succès de la collaboration autour de l'Euroflir 410, l'avenant formalise l'intérêt de cette société basée en France et en Malaisie, pour doter ses plateformes de la nouvelle génération de systèmes optroniques de petite taille et haute performance de Safran.



À travers ce partenariat, Safran Electronics & Defense élargit sa présence en Asie, s'ouvre de nouvelles perspectives sur le marché des drones en forte croissance et renforce son rôle de partenaire de confiance pour les solutions de surveillance avancées.





Valeurs associées SAFRAN 259,4000 EUR Euronext Paris -0,99%