Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: Air Cairo signe un contrat de services avec CFM information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 17:26









(CercleFinance.com) - Safran fait savoir queAir Cairo, filiale d'Egyptair, a signé un accord de services pluriannuel non exclusif avec CFM International (coentreprise entre General Electric et Safran Aircraft Engines), pour couvrir les shop visits des 28 moteurs LEAP équipant les 14 Airbus A320neo actuellement exploités par la compagnie.



Air Cairo est devenue cliente de CFM en 2005 lorsqu'elle a commandé pour la première fois des moteurs CFM56-5B pour équiper 6 avions de la famille A320ceo. La compagnie aérienne exploite actuellement 8 appareils de ce modèle.



' Le renforcement de notre relation avec CFM constitue une étape clé de notre stratégie de développement, a déclaré Hussein Sherif Fahmi, Président-directeur général d'Air Cairo. Cet accord reflète notre engagement en faveur de l'innovation, de la satisfaction de nos clients et d'un transport aérien plus durable grâce à l'efficacité du moteur LEAP. '





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +1.32%