Safran: Air Arabia commande 240 moteurs CFM LEAP-1A

(CercleFinance.com) - Air Arabia, le premier et le plus important opérateur low-cost du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, a annoncé la commande de 240 moteurs CFM LEAP-1A pour équiper sa nouvelle flotte de 120 A320neo, dont le tout nouveau A321XLR.



L'accord qui a été signé au Dubai Airshow 2023, comprend un contrat de services pluriannuel et des moteurs de rechange.



Les moteurs LEAP-1A sont destinés à propulser la flotte de 120 avions de la famille A320neo commandée par Air Arabia, comprenant 73 A320neo, 27 A321neo et 20 A321XLR, dont la livraison est prévue en 2025.



Air Arabia est devenue cliente de CFM en 2003, lorsqu'elle a lancé ses opérations avec un Airbus A320 équipé de moteurs CFM56-5B. La compagnie exploite actuellement une flotte de 71 A320ceo et A321neo-LR.



' Cette commande de moteurs marque une étape importante dans le parcours de croissance et de progrès d'Air Arabia ' a déclaré Adel Al Ali, Directeur général du groupe Air Arabia.



' L'efficacité et les performances des moteurs CFM joueront un rôle crucial dans notre stratégie d'expansion de notre flotte, qui vise notamment à optimiser notre consommation de carburant et à minimiser notre empreinte environnementale. '





