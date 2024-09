Safran acquiert Preligens pour 220 millions d'euros

(AOF) - Au terme d’un processus de négociations exclusives commencé en juin, Preligens, l’un des leaders de l’intelligence artificielle pour les secteurs de l’aérospatial et de la défense, rejoint Safran. L’acquisition de Preligens a été finalisée pour une valeur d’entreprise de 220 millions d’euros. L’entreprise sera renommée Safran.AI et rattachée à Safran Electronics & Defense. Grâce aux solutions de Preligens, ce rapprochement permettra à la société d'accélérer le développement de l'IA dans ses produits et services.

Pour la surveillance et l'identification par exemple, dans les domaines de la défense et du spatial, l'IA apportera des informations fiables qui aideront les opérateurs dans leur prise de décision.

Fort de sa présence internationale, Safran soutiendra également le développement de Preligens dans le monde, notamment sur le marché américain.

Ce rapprochement permettra à Safran d'accélérer la feuille de route de la transformation digitale du groupe, notamment en diversifiant les solutions d'IA de Preligens pour les appliquer aux domaines de l'industrie 4.0.

À titre d'exemple, l'analyse d'images automatisée par l'IA peut assister les contrôleurs en charge de l'inspection de pièces critiques en les orientant vers des anomalies à partir de clichés numériques.

Fondée en 2016, Preligens propose des solutions éprouvées basées sur l'IA pour analyser les images à haute résolution, les vidéos FMV (full motion video) et les signaux acoustiques.

