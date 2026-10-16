Safran : accord préliminaire avec Turkish Airlines sur plus de 600 moteurs LEAP-1B

Le protocole d'accord prévoit l'achat de plus de 300 moteurs destinés aux Boeing 737 MAX, ainsi qu'un contrat de services à long terme et un partenariat pour développer les capacités de maintenance en Turquie.

Turkish Airlines et CFM International (coentreprise à 50/50 entre GE Aerospace et Safran Aircraft Engines) ont signé un protocole d'accord portant sur l'acquisition de plus de 300 moteurs LEAP-1B, y compris des moteurs de rechange, pour équiper 100 Boeing 737 MAX et 50 appareils en option, dans le cadre d'une commande annoncée le 23 septembre.

L'accord prévoit également un contrat de services à long terme couvrant plus de 600 moteurs LEAP-1B exploités par Turkish Airlines et sa filiale AJet, incluant les moteurs déjà livrés ou commandés, ainsi que ceux destinés aux appareils loués et aux options.

Un accord d'approvisionnement en pièces avec Turkish Technic doit par ailleurs accompagner la création d'un atelier de maintenance, réparation et révision de moteurs en Turquie, afin de développer ses capacités d'entretien des LEAP.

Ce matin, le titre Safran progresse de 0,5% à la Bourse de Paris, autour des 318 euros.