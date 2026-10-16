 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Safran : accord préliminaire avec Turkish Airlines sur plus de 600 moteurs LEAP-1B
information fournie par Zonebourse 16/10/2026 à 10:25

Ajouter Boursorama à vos sources

Le protocole d'accord prévoit l'achat de plus de 300 moteurs destinés aux Boeing 737 MAX, ainsi qu'un contrat de services à long terme et un partenariat pour développer les capacités de maintenance en Turquie.

Turkish Airlines et CFM International (coentreprise à 50/50 entre GE Aerospace et Safran Aircraft Engines) ont signé un protocole d'accord portant sur l'acquisition de plus de 300 moteurs LEAP-1B, y compris des moteurs de rechange, pour équiper 100 Boeing 737 MAX et 50 appareils en option, dans le cadre d'une commande annoncée le 23 septembre.

L'accord prévoit également un contrat de services à long terme couvrant plus de 600 moteurs LEAP-1B exploités par Turkish Airlines et sa filiale AJet, incluant les moteurs déjà livrés ou commandés, ainsi que ceux destinés aux appareils loués et aux options.

Un accord d'approvisionnement en pièces avec Turkish Technic doit par ailleurs accompagner la création d'un atelier de maintenance, réparation et révision de moteurs en Turquie, afin de développer ses capacités d'entretien des LEAP.

Ce matin, le titre Safran progresse de 0,5% à la Bourse de Paris, autour des 318 euros.

Valeurs associées

SAFRAN
319,7000 EUR Euronext Paris +0,85%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 945,24 +0,13%
EUTELSAT
1,7065 +13,16%
Pétrole Brent
105,63 -0,06%
SCHNEIDER ELECTRIC
255,75 -0,87%
HAFFNER ENERGY
0,735 +0,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank