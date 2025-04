Safran: accord de maintenance avec Republic Airways information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 12:06









(CercleFinance.com) - Safran fait savoir que sa division Safran Nacelles et Republic Airways ont signé un accord pour la maintenance des inverseurs de poussée de leur flotte de plus de 200 Embraer 170 / 175.



Dans le cadre de cet accord, Safran mobilisera ses experts basés à Indianapolis, aux États-Unis, sur le site MRO Safran Nacelles Services Americas.



' Republic Airways dispose de l'une des plus grandes flottes d'avions Embraer, et nous sommes honorés de collaborer avec un acteur aussi important de l'industrie', a commenté Alain Berger, Directeur du Support et Services Clients de Safran Nacelles.



Ce contrat s'effectue dans le cadre de l'offre de support et services NacelleLife regroupant l'ensemble des activités après-vente de Safran Nacelles et ayant pour objectif de 'garantir des services réactifs, de haute qualité et au juste coût'.





Valeurs associées SAFRAN 203,900 EUR Euronext Paris -3,82%