Safran: accord-cadre avec la DGA dans la robotique terrestre information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 16:35









(CercleFinance.com) - La Direction générale de l'armement (DGA) annonce aujourd'hui avoir notifié, le 30décembre 2024, aux industriels KNDS France et Safran Electronics & Defense, l'accord-cadre dit 'DROIDE' dans le domaine de la robotique terrestre.



D'une durée de 7 ans, cet accord-cadre va permettre d'explorer les technologies nécessaires pour répondre aux besoins capacitaires de la robotique terrestre à l'horizon 2030-2035.



Les réflexions capacitaires prévoient l'accélération de l'usage des vecteurs téléopérés et un élargissement du spectre de leurs missions, y compris dans le domaine terrestre.



L'accord-cadre vise à faire monter en maturité les technologies clés nécessaires aux plateformes robotisées terrestres évoluant sur le champ de bataille.



En appui au combat débarqué, le robot terrestre doit permettre d'augmenter les capacités du groupe de combat tout en limitant l'exposition des soldats.





