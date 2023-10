Safran a signé un contrat de cinq ans avec Wizz Air

(AOF) - Safran Landing Systems a signé un contrat de cinq ans avec la compagnie Wizz Air pour assurer la maintenance, la réparation et la révision (MRO) des trains d'atterrissage de 57 appareils de la famille Airbus A320. Les opérations sont assurées par le site MRO de Safran Landing Systems basé à Gloucester, en Grande-Bretagne. Depuis la signature du contrat, Safran Landing Systems a déjà complété avec succès les opérations MRO de plusieurs jambes de train appartenant à la compagnie Wizz Air.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.