Safran : +5% à 232,5E, vise désormais 238,4E information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Safran s'envole de +5% à 232,5E et va tenter de retracer l'ex-plancher des 238,4E du 10 mars puis 240,3E, l'ex 'gap' du 2 avril.

Parti de 296,5E, Safran a repris 60% du terrain perdu depuis début mars.





Valeurs associées SAFRAN 232,1000 EUR Euronext Paris +5,07%