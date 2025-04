Safran : -12,5% vers 191E, gare à la cassure des 189E information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 12:19









(CercleFinance.com) - Safran , devenu l'une des valeurs à fort 'PER' du SBF-120, dévisse de -12,5% vers 191E, effaçant tous ses gains depuis le 6 septembre 2024.

Sous les 216,5E, le titre sort de son canal ascendant moyen terme, sous 189E (plancher du 5 août 2024), il risque de s'en retourner combler le 'gap' des 176,8E du 14 février 2024... puis viserait ensuite l'ex-zone d'accumulation des 158E du 20/11/2023 au 5/1/2024.





Valeurs associées SAFRAN 199,7500 EUR Euronext Paris -8,50%