Safe Orthopaedics: ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

(AOF) - Safe annonce l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire : le groupe spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour les chirurgies orthopédiques précise que la procédure a été ouverte par le Tribunal de Commerce de Pontoise par jugements prononcés en date du 4 septembre 2023 à l’égard de la société Safe SA et de ses filiales françaises (Safe Orthopaedics SAS et Safe Medical SAS ), suite au communiqué de presse du 28 juillet 2023 annonçant la suspension du contrat de financement conclu avec ABO.

Le groupe déclare avoir pour ambition de " poursuivre les restructurations initiées depuis le début d'année 2023 et de reconstituer sa trésorerie à court terme afin de rechercher des solutions de financement à long terme, dans le cadre d'un plan de continuation de ses activités commerciales et technologiques ".

" Nous allons travailler activement avec l'administrateur judicaire nommé par le Tribunal en vue d'établir un plan d'échelonnement et de remboursement de nos dettes ", annonce le PDG Pierre Dumouchel. " Dans les prochaines semaines et mois, nos priorités restent d'accompagner nos clients et rechercher les financements ou partenariats stratégiques garantissant la pérennité long terme de notre groupe ".

A 0,025 euro à la clôture d'hier, le titre Safe a perdu 39% sur cinq jours et plus de 99% de sa valeur depuis le 1er janvier.

