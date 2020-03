Safe Orthopaedics : l'Office Européen des Brevets confirme la validité de plusieurs brevets clés

? Décision de l'Office Européen des Brevets rendue suite à une procédure d'opposition

? Safe Orthopaedics détient un portefeuille de près de 100 brevets

? Position de leader confortée par la solidité de la propriété intellectuelle

? Mobilisation en soutien aux équipes hospitalières engagées dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19



Safe Orthopaedics (FR0013467123 -ALSAF), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d'implants et d'instruments à usage unique, neufs et stériles, améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, fait le point sur les avancées de sa stratégie de propriété intellectuelle.