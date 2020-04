SAFE ORTHOPAEDICS ANNONCE SES RESULTATS ANNUELS 2019

? Chiffre d'affaires 2019 de 4,7 M€ en croissance de +38%

? Croissance commerciale au quatrième trimestre 2019 de +52%

? Investissement opérationnel et technologique justifiant un résultat opérationnel inférieur de 1,3 M€ à 2018

? Nouvelles technologies prêtes pour le lancement commercial en 2020,

? Trésorerie de 1,2M€ à fin avril



Éragny-sur-Oise, France, le 28 avril 2020 à 18h30 CEST - Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception et la commercialisation de technologies prêtes-à-l 'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2019, détaille ses performances commerciales, financières et investissements technologiques du second semestre.