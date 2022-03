Safe Orthopaedics annonce la signature d’un accord avec le groupement d’achat Clinicpartner en Allemagne

Éragny-sur-Oise, France, 10 mars 2022 17h45 CET – Safe (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes à l'emploi pour les chirurgies de la colonne vertébrale, offrant le traitement le plus sûr pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce un accord exclusif avec le groupe d'achat Clinicpartner en Allemagne pour fournir à leurs hôpitaux partenaires ses solutions d'implants et d'instruments vertébraux prêts à l'emploi.



Desservant plus de 200 hôpitaux à travers l'Allemagne, les hôpitaux Clinicpartner sont responsables de plus de 20 000 procédures rachidiennes par an, dans plus de 30 hôpitaux rachidiens, représentant plus de 18 millions d'euros de ventes d'implants. Avec l'accord maintenant en place, Safe Orthopaedics a le statut de fournisseur privilégié dans ces hôpitaux Clinicpartner.



Après un processus de rationalisation détaillé et exhaustif, l'équipe de Clinicpartner a réduit de manière significative son nombre de fournisseurs et a conclu que le portefeuille SteriSpine de Safe Orthopaedics était leur gamme préférée de produits prêts à l'emploi.



"Notre équipe a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de Clinicpartner pendant une évaluation de 12 mois et nous sommes très fiers que Clinicpartner ait choisi de faire confiance à nos produits innovants", déclare Nikolaus Beyer, directeur commercial de Safe Orthopaedics.