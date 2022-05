Safe Orthopaedics annonce l’installation d’une deuxième unité SORA en France et va accélérer le programme SORA dès le deuxième trimestre 2022

Éragny-sur-Oise, Fleurieux-sur-l’Arbresle, le 12 mai 2022 à 8h45 CET – Safe (FR0013467123 – ALSAF), groupe spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de technologies prêtes à l’emploi pour les chirurgies orthopédiques, tout particulièrement pour la chirurgie du dos, annonce l’installation d’une deuxième unité SORA en France et souhaite accélérer le programme SORA.



Safe Orthopaedics rappelle l’intérêt de SORA :



- Sélection assistée des implants et des instruments en salle d'opération : SORA élimine le risque d’erreur dans la sélection des produits, assure le suivi des numéros de lots et informe tous les services hospitaliers concernés de ce qui a été implanté.

- Réapprovisionnement automatique et soutien à la gestion des stocks : grâce au processus de commande automatisée, SORA permet de réduire les délais de livraison après chaque opération, d’améliorer la planification des opérations et de réduire les délais, les ressources et les coûts logistiques des hôpitaux.

- Assistant virtuel pour les chirurgiens et le personnel médical : la documentation chirurgicale des implants et instruments contenues dans SORA est accessible via le logiciel et l'assistance chirurgicale en ligne. SORA propose une assistance virtuelle via l'écran tactile interactif. Les experts Safe Orthopaedics peuvent également être invités virtuellement pour répondre aux questions avant, pendant et après les interventions.