Safe Orthopaedics annonce l'homologation de SteriSpineTM PS 2ème génération au Japon

? Homologation de SteriSpine(TM) PS 2ème génération au Japon

? Livraison en mars 2020 de plusieurs centaines de kits



Éragny-sur-Oise, France, le 31 mars 2020 - Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception et commercialisation de technologies prêtes-à-l 'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce la certification de SteriSpineTM PS 2ème génération au Japon.



Aujourd'hui, Safe Orthopaedics annonce l'homologation de cette nouvelle génération de kit par l'Agence des produits pharmaceutiques et médicaux (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency - PMDA). Distribué par le partenaire local, partenariat signé en mai 2018, Safe Orthopaedics prévoit une adoption rapide de cette nouvelle génération et une accélération du nombre de chirurgies, déjà soutenue, sur le second semestre 2020.