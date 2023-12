Safe : la Direction a engagé un audit complet du groupe

(AOF) - Une réunion du Conseil d’administration de Safe nouvellement formé s’est tenue à l’issue de l’Assemblée générale du 15 décembre et a entériné la nomination de Victor Humberdot en qualité de Président du Conseil d’administration ainsi que la nomination de Philippe Laurito en qualité de nouveau directeur général de la société. Lors de cette réunion, le Conseil d’administration a également décidé de nommer Nicolas Papillon en qualité de Directeur général délégué.

Safe ajoute que sa direction a engagé dès le 18 décembre 2023 un audit complet du groupe visant à préparer un projet de plan de redressement avec le concours de l'administrateur judiciaire en vue de sa présentation auprès du Tribunal de Commerce de Pontoise.

Sur le plan stratégique, le management affiche sa volonté de conserver l'articulation autour des filiales Safe Medical (production de dispositifs médicaux de chirurgie orthopédique) et Safe Orthopaedics (la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes-à-l'emploi pour la chirurgie du dos).

La direction étudie d'ores et déjà de nouvelles configurations industrielles visant à augmenter les capacités d'usinage de Safe Medical, à réduire ses délais de production et à créer une offre spécifique liée à sa capacité à livrer des produits stériles. "De nouvelles bases permettront un rapide redéploiement commercial de la gamme Safe Orthopaedics nécessaire au retour de la croissance et de la rentabilité à long terme", explique la société.

Pour faire face à cette réorganisation et sécuriser sa feuille de route, la direction étudie avec les partenaires financiers du groupe de nouvelles pistes de financement à court et moyen terme. Elle négocie avec son actionnaire principal des conditions d'octroi d'un financement court terme en vue de couvrir ses besoins jusqu'au début du plan de redressement qui devrait intervenir d'ici la fin du premier trimestre 2024, sous réserve du calendrier procédural du Tribunal de Commerce de Pontoise.

Dans ce contexte, la direction a estimé préférable de différer la publication du rapport financier semestriel 2023 au 28 février 2024.

