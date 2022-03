Safe Group expédie plusieurs dizaines de kits chirurgicaux prêts à l’emploi à deux centres hospitaliers en Ukraine



► Safe Group a répondu positivement aux sollicitations de plusieurs équipes chirurgicales d’hôpitaux ukrainiens,

► Ces kits complets (instruments et implants) sont livrés stériles et destinés à des indications de chirurgie traumatique du rachis.

► Les équipes médicales en Ukraine sont confrontées à des tensions logistiques majeures, notamment pour assurer la stérilisation des instruments.







Éragny-sur-Oise, France, le 25 mars 2022 à 08h45 CET – Safe (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes à l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd’hui l’expédition de plusieurs dizaines de kits chirurgicaux prêts à l’emploi complets (implants et instruments) à deux centres hospitaliers :

- Dnipro Military Hospital (service de neuro-chirurgie, Dr Igor Kurilets)

- Kharkiv University Clinic (service de traumatologie, Dr Dimytro Petrenko)

Depuis le début du conflit entre l’Ukraine et la Russie, les structures hospitalières Ukrainiennes sont sous tension et doivent traiter un grand nombre de patients en urgences. Deux hôpitaux ont été informés des solutions prêtes à l’emploi proposées par Safe Orthopaedics et ont fait la demande explicite de livraison en urgence.