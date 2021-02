Safe Group et la société américaine SpineUp annonce la signature d'un accord de co-développement technologique

o Développement d'une gamme complète et innovante d'implants pour les discopathies lombaires,

o Intention de mise sur le marché Américain d'ici la fin d'année 2021 et obtention du marquage CE en 2022

o Premier projet collaboratif industrialisé au CIPI (Centre d'Innovation et Production Intégrée) de Safe Group à Fleurieux sur l'Arbresle



Éragny-sur-Oise, France, le 10 février 2021 à 17h35 CET - Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), holding du groupe Safe Group constitué de Safe Orthopaedics, société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies pre?tes-a?-l'emploi pour la chirurgie du dos, et Safe Medical (Ex- LCI medical), sous-traitant intégré de dispositifs médicaux orthopédiques, annonce aujourd'hui la signature d'un co-développement technologique avec la société américaine SpineUp Inc.



Le traitement des discopathies lombaires évolue constamment : miniaturisation des incisions, multiples approches chirurgicales, implants usinés en PEEK ou imprimés en titane... et les chirurgiens souhaitent disposer d'options pour traiter au mieux leurs patients. Depuis plusieurs trimestres, Safe Orthopaedics travaille l'extension de sa gamme SteriSpine LC afin d'offrir un maximum de solutions prêtes-à-l'emploi.