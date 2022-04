Safe group annonce un chiffre d’affaires de 1,418 M€, en croissance de 31% au premier trimestre 2022

► Retour à un niveau de croissance pré-covid (T4 2019),

► Safe Orthopaedics : ventes directes +34%, ventes indirectes +33%

► Safe Medical : +26% par rapport au T1 2021







Éragny-sur-Oise, France, le 13 avril 2022 à 17h45 CET – Safe (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes à l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier trimestre 2022 et sa position de trésorerie.



En milliers d’euros T1 2022

(3 mois) T1 2021

(3 mois) 2022/2021

Ventes directes (FR, All, R-U, USA) 585 437 +34%

Ventes indirectes 343 258 +33%

Ventes de sous-traitance de Production 490 389 +26%

Chiffre d'affaires total* 1 418 1 084 +31%





Au premier trimestre 2022, le chiffre d’affaires du groupe Safe s’est établi à 1 428 K€, affichant une forte croissance de +31% par rapport au premier trimestre 2021, malgré une crise sanitaire encore présente sur les marchés indirects. Ce chiffre d’affaires trimestriel constitue la deuxième plus forte performance commerciale trimestrielle après le quatrième trimestre 2019, qui enregistrait un CA de 1 502k€.

Les ventes de Safe Orthopaedics sont en croissance de +33% par rapport au T1 2021 à 1 013k€, portées par une croissance équivalente sur les ventes directes et indirectes de respectivement 34% et 33%.