Safe group annonce un chiffre d’affaires annuel consolidé de 5,9M€ en hausse de +26%

Éragny-sur-Oise, le 11 janvier 2023 à 8h30 – Safe (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour les chirurgies orthopédiques, tout particulièrement pour la chirurgie du dos, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel 2022 et sa position de trésorerie.

En 2022, le chiffre d’affaires du groupe s’est établi à 5 852k€, en hausse de 26%, très majoritairement expliqué par la forte croissance des ventes directes sur Safe Orthopaedics, en hausse de 43%, et des ventes de sous-traitance de production sur Safe medical, en hausse de 20%