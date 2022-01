Safe group annonce un chiffre d’affaires annuel consolidé de 4,6M€ en hausse de 23%

► Reprise de croissance sur les ventes directes de Safe Orthopaedics

► Chiffre d’affaires annuel de Safe Medical en croissance de 50%

► Position de trésorerie de 0,9 M€ et 8M€ sécurisé



Éragny-sur-Oise, le 13 janvier 2022 à 17h45 CET – Safe (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel 2021 et fait un point sur sa position de trésorerie.

En 2021, le chiffre d’affaires du groupe s’est établi à 4 636 k€, en hausse de 23%, très majoritairement expliqué par la forte croissance rencontrée sur Safe medical en hausse de 50%.

Les ventes directes réalisées par Safe Orthopaedics sont en hausse à +4%, avec des croissances montantes trimestre après trimestre : -18% en Q1, +6% en Q2, +13% en Q3 et +19% en Q4 tirées par l’accélération des ventes en Allemagne (429k€, 160%) et le début de commercialisation au US (103k€). La France connait un repli de 15% sur l’année et observe un retour à la croissance de +4% sur le dernier trimestre.