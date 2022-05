Safe group annonce ses résultats 2021 et rappelle ses objectifs 2022

Éragny-sur-Oise, France, le 02 mai 2022 à 08h45 CET – Safe (FR0013467123 – ALSAF), groupe spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de technologies prêtes à l’emploi pour les chirurgies orthopédiques, tout particulièrement pour la chirurgie du dos, annonce aujourd’hui ses résultats 2021 et rappelle ses objectifs stratégiques 2022.

Le Rapport Financier Annuel 2021 de Safe group sera disponible sur le site Internet de la Société (www.SafeOrthopaedics.com) à la rubrique Investisseurs > Documentation > Informations réglementées à compter du 30 avril 2022.





Comptes Consolidés - En milliers d'euros – normes IFRS 31/12/2021 31/12/2020 21/20 31/12/2019 21/19

Ventes directes 1 775 1 647 +8% 2 109 -16%

Ventes indirectes 990 1 623 -39% 2 683 -63%

Vente de Sous-traitance de production 1 791 415 +332% -

Chiffre d'affaires total 4 556 3 685 +24% 4 792 -5%

Achats consommés et variation des stocks (1 985) (2 259) +12% (3 420) +42%

Taux de Marge brute 56% 39% +18% 29% +28%

Charges externes (2 561) (2 081) -23% (3 257) +21%

Charges de personnel (6 693) (5 443) -23% (4 633) -44%

Autres charges opérationnelles (966) (569) -70% (939) -3%

Résultat opérationnel courant (7 650) (6 667) -15% (7 456) -3%

Autres produits et charges opérationnels 85 1 8

Résultat opérationnel (7 566) (6 666) -13% (7 449) -1%

Résultat financier 875 -1 640 -521

Résultat Net (6 691) (8 306) +19% (7 970) +16%