Safe Group améliore nettement ses résultats annuels

Le groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics et Safe Medical a dévoilé des comptes annuels en franche amélioration.

Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a atteint 5,4 millions d'euros, soit une progression de 6,4%. Cette performance est liée à la bonne dynamique commerciale à l'international, notamment grâce aux ventes de dispositifs prêts à l'emploi pour la chirurgie rachidienne en Amérique latine et en Amérique du Nord.

Parallèlement, la marge brute consolidée s'est établie à 3,3 millions d'euros, soit 61% des revenus, en forte hausse de 14,2 points par rapport à 2024. Cette amélioration significative provient d'une optimisation du mix-produits, d'une meilleure valorisation des solutions et d'une maîtrise accrue des coûts de production.

L'Ebitda consolidé est ressorti à -3,3 millions d'euros, loin des -7,1 millions d'euros enregistrés un an plus tôt. Enfin, le résultat net consolidé part du groupe s'est installé à -4,1 millions d'euros. Safe Group précise que le résultat net 2024 n'est pas présenté à titre de comparaison, dans la mesure où il comprenait des éléments non récurrents de valorisation IFRS sur instruments financiers, de très grande amplitude et sans impact trésorerie.

Au niveau de ses perspectives, l'entreprise s'est fixée quatre priorités pour 2026. L'accélération du déploiement commercial à l'international, notamment en Amérique latine et en Amérique du Nord, en capitalisant sur les succès enregistrés au Venezuela et les positions établies en Europe. Le développement de nouvelles solutions innovantes répondant aux attentes des chirurgiens rachidiens. Une percée commerciale sur le marché de la radiologies interventionelles grâce au dispositif Sycamore et la poursuite de l'amélioration opérationnelle et de la discipline sur les charges d'exploitation.