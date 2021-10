Safe annonce un chiffre d’affaires consolidé de 1,18M€ +31% au 3ème trimestre 2021



Éragny-sur-Oise, France, le 07 octobre 2021 17h35 – Safe (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, publie son chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre.



Au troisième trimestre 2021, les ventes affichent une hausse de 31% (par rapport au premier trimestre 2020) portée par la reprise progressive des chirurgies et des ventes des nouveaux produits Sycamore et Hickory, cette évolution s’expliquant aussi par l’intégration des ventes de Safe Medical après son entrée dans le périmètre de consolidation à fin juillet 2020.



A périmètre constant, les ventes de Safe Orthopaedics sont en baisse de seulement 3% sur le troisième trimestre après un premier semestre en retrait de 21% par rapport à 2020, marquant ainsi un retour à la croissance porté par la forte hausse des ventes directes en Allemagne de 148% (110k€ sur Q3 2021 contre 45k€ sur Q3 2020) et aux États-Unis (54k€ sur Q3 contre 12k€ sur Q2). En France et en Allemagne, le groupe enregistre également les premières ventes générées par les nouveaux produits Sycamore et Hickory marquées CE les 24 et 27 mai 2021 associés à des retours cliniques très prometteurs que le groupe communiquera dans les trimestres à venir.