Safe affiche une activité en baisse de 3,6% en 2023

(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Safe s’établit à 5,6 millions d'euros pour l’année 2023, en baisse de 3,6% par rapport à 2022. La medtech en redressement judiciaire depuis le 4 septembre 2023 précise que les ventes directes de Safe Orthopaedics s’élèvent à 3,1 millions d'euros, contre 3,7 millions d'euros en 2022, alors que Safe Medical est en progression de 17% avec un chiffre d’affaires de 2,5 millions d'euros versus 2,1 millions d'euros en 2022.

"Porté par une nouvelle stratégie et la détermination de la nouvelle équipe de direction", le groupe veut "renouer avec une croissance durable et rentable".

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.