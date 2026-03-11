Sable Offshore progresse suite à des informations selon lesquelles Trump invoquerait la loi d'urgence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Les actions du producteur de pétrole et de gaz Sable Offshore SOC.N grimpent de 21,1% à 17,58 dollars ** Le président américain Donald Trump prévoit d'invoquer la loi d'urgence pour Sable, qui cherche à relancer la production à partir d'un groupe de plates-formes offshore en Californie, rapporte Bloomberg News mercredi, citant une personne familière avec le sujet

** Selon le rapport, Trump convoquerait les autorités en vertu du Defense Production Act afin de passer outre les lois des États et de faciliter l'octroi de permis pour Sable.

** SOC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** En incluant les mouvements de la séance, le titre SOC est en hausse de 98,3 % depuis le début de l'année