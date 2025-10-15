 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 085,00
+0,07%
Indices
Chiffres-clés

Sable Offshore plonge alors que le juge se range du côté du gouvernement dans l'affaire du redémarrage du pipeline de Santa Ynez
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de la société pétrolière et gazière américaine Sable Offshore SOC.N en baisse de 26,5 % à 13 $ en pré-marché ** Un juge californien a rejeté mardi la demande de Sable de lever l'ordonnance de cessation et de désistement de l'État concernant les réparations qu'elle a effectuées sur un système de pipeline terrestre lié au projet de Santa Ynez

** La décision provisoire marque un revers majeur pour Sable, dont les activités sont entièrement axées sur le projet Santa Ynez.

** Jusqu'à la dernière clôture, SOC a baissé de ~23% depuis le début de l'année

Valeurs associées

Gaz naturel
3,02 USD NYMEX -0,59%
Pétrole Brent
62,40 USD Ice Europ -0,11%
Pétrole WTI
58,77 USD Ice Europ +0,02%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank