Sable Offshore plonge alors que le juge se range du côté du gouvernement dans l'affaire du redémarrage du pipeline de Santa Ynez

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de la société pétrolière et gazière américaine Sable Offshore SOC.N en baisse de 26,5 % à 13 $ en pré-marché ** Un juge californien a rejeté mardi la demande de Sable de lever l'ordonnance de cessation et de désistement de l'État concernant les réparations qu'elle a effectuées sur un système de pipeline terrestre lié au projet de Santa Ynez

** La décision provisoire marque un revers majeur pour Sable, dont les activités sont entièrement axées sur le projet Santa Ynez.

** Jusqu'à la dernière clôture, SOC a baissé de ~23% depuis le début de l'année