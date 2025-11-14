Sable Offshore augmente après avoir contesté un rapport affirmant que la société est "à court d'argent"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Les actions de Sable Offshore Corp SOC.N augmentent de plus de 9 % à 4,58 $ dans les échanges prolongés

** SOC publie une déclaration contestant certaines affirmations faites par Hunterbrook Media dans un rapport publié plus tôt dans la journée

** Hunterbrook Media déclare dans son rapport que SOC a entamé le mois d'octobre à environ un mois d'une faillite potentielle, ajoutant qu'elle "avait probablement des millions à un chiffre en banque sur la base de sa consommation déclarée, contre plus de 163 millions de dollars de comptes créditeurs"

** Les actions de SOC ont clôturé en baisse de près de 29% vendredi

** SOC affirme que Hunterbrook a mal interprété le bilan de Sable présenté dans le formulaire 10-Q récemment déposé et que le solde des comptes créditeurs de SOC au 30 septembre était d'environ 53 millions de dollars

** Sable estime qu'elle dispose des liquidités nécessaires pour poursuivre ses objectifs, y compris un refinancement complet de la dette au premier trimestre 2026

** A la dernière clôture, l'action SOC a baissé de 82% depuis le début de l'année