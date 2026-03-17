SAB Biotherapeutics chute après avoir lancé une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions de SAB Biotherapeutics SABS.O ont baissé de 4,2 % à 3,90 $ après les heures d'ouverture, suite à l'annonce d'une augmentation de capital planifiée ** La société biopharmaceutique basée à Miami Beach, en Floride, lance une offre d'actions et de bons de souscription préfinancés sans divulguer le montant de l'opération

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre principalement pour financer le développement de son principal produit candidat, SAB-142, son immunothérapie conçue pour retarder l'apparition ou la progression du diabète de type 1 (T1D)

** Jefferies, UBS, Citigroup et Barclays sont les teneurs de livre conjoints

** La société a une capitalisation boursière d'environ 207 millions de dollars, sur la base d'environ 50,95 millions d'actions en circulation

** L'action a clôturé en hausse de 3,3 % à 4,07 $ mardi, en hausse de ~9 % depuis le début de l'année et de ~150 % au cours des 12 derniers mois

** Les 8 analystes qui couvrent l'action sont tous optimistes, y compris 3 "achat fort"; PT médian $7, par LSEG