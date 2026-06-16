Saab va livrer une Nouvelle Génération d'Arme Légère Antichar NLAW à l'armée française

Saab et la Direction générale de l'Armement, ont signé un contrat concernant le NLAW (Nouvelle Génération d'Arme Légère Antichar) de Saab. Les livraisons sont prévues pour 2026-2030.

La commande porte sur des lance-roquettes NLAW ainsi que sur des simulateurs d'entraînement destinés à une utilisation en intérieur et en extérieur. Le contrat prévoit également des options permettant à la France de commander des lance-roquettes NLAW supplémentaires.

Le NLAW est l'arme antichar utilisée par des nations telles que la Suède, le Royaume-Uni et la Finlande. Son système de guidage intelligent permet à un soldat d'éliminer n'importe quel char de combat moderne d'un seul tir.

" Le NLAW apportera un nouveau niveau de capacité antichar qui changera la dynamique sur le champ de bataille pour l'armée française. Le NLAW offre une efficacité inégalée en donnant au soldat individuel la capacité d'arrêter même la menace la plus lourdement blindée en quelques secondes.", a déclaré Görgen Johansson, responsable de la division Dynamics chez Saab.