Saab va diriger le nouveau projet d'espace de combat sous-marin de l'OTAN
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 11:28
Le réseau de mission facilitera l'échange rapide et sécurisé d'informations et l'intégration entre les domaines, en soutenant les opérations conjointes entre toutes les branches de l'armée.
Le consortium est parrainé par douze pays différents dirigés par le Royaume-Uni, ainsi que par la Suède, les États-Unis, l'Australie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, le Canada, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège.
' Au cours des 12 prochains mois, toute l'expertise et l'ensemble de l'expertise et de la collaboration du consortium MANGROVE seront consacrés à la mise en place réussie d'un réseau de missions pour les opérations de l'OTAN dans l'espace de combat sous-marin. À mesure que tous les aspects du domaine sous-marin gagnent en importance stratégique, il s'agira d'une contribution essentielle à notre sécurité et à notre défense maritimes collectives ', a déclaré Mats Wicksell, responsable du secteur d'activité Kockums de Saab.
' Le projet AUWB-MN est une étape importante dans la modernisation de nos capacités de combat et dans la capacité des Alliés de l'OTAN à opérer efficacement ensemble dans le domaine sous-marin du futur ', a déclaré David Burton, directeur de projet de l'initiative de défense intelligente de l'OTAN contre la guerre anti-sous-marine.
