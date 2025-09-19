 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 873,45
+0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Saab va diriger le nouveau projet d'espace de combat sous-marin de l'OTAN
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 11:28

Le consortium MANGROVE, dirigé par Saab, a été sélectionné par l'OTAN pour diriger le projet de réseau de missions alliées dans l'espace de combat sous-marin (AUWB-MN).

Le réseau de mission facilitera l'échange rapide et sécurisé d'informations et l'intégration entre les domaines, en soutenant les opérations conjointes entre toutes les branches de l'armée.

Le consortium est parrainé par douze pays différents dirigés par le Royaume-Uni, ainsi que par la Suède, les États-Unis, l'Australie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, le Canada, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège.

' Au cours des 12 prochains mois, toute l'expertise et l'ensemble de l'expertise et de la collaboration du consortium MANGROVE seront consacrés à la mise en place réussie d'un réseau de missions pour les opérations de l'OTAN dans l'espace de combat sous-marin. À mesure que tous les aspects du domaine sous-marin gagnent en importance stratégique, il s'agira d'une contribution essentielle à notre sécurité et à notre défense maritimes collectives ', a déclaré Mats Wicksell, responsable du secteur d'activité Kockums de Saab.

' Le projet AUWB-MN est une étape importante dans la modernisation de nos capacités de combat et dans la capacité des Alliés de l'OTAN à opérer efficacement ensemble dans le domaine sous-marin du futur ', a déclaré David Burton, directeur de projet de l'initiative de défense intelligente de l'OTAN contre la guerre anti-sous-marine.

OTAN
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank