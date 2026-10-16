Saab teste un véhicule sous-marin autonome avec les forces armées suédoises

Le groupe de défense suédois a développé et mis à l'eau un démonstrateur de grand véhicule sous-marin sans équipage (LUUV), en collaboration avec l'administration suédoise du matériel de défense (FMV) et les forces armées du pays.

Saab annonce avoir achevé la première phase du projet après des essais en mer réussis. La prochaine étape devrait porter sur le développement de capacités plus avancées, notamment en matière de logiciels, de capteurs et de fonctions autonomes.

Conçu pour évoluer aux côtés de plateformes navales existantes, comme les sous-marins, le démonstrateur intègre Autonomous Ocean Core, le système de contrôle autonome développé par Saab. Cette technologie vise notamment à améliorer l'endurance et la connaissance de la situation sous-marine.

Piloté par la FMV en coopération avec Saab et les forces armées suédoises, le projet servira de base aux futures décisions des autorités concernant l'acquisition et l'utilisation opérationnelle de systèmes sous-marins autonomes.

Ce matin, le titre progresse de 2,6% à la Bourse de Stockholm, et signe une progression de plus de 20% depuis le début de l'année.