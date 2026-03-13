 Aller au contenu principal
Saab réorganise ses activités navales et crée une nouvelle division dédiée
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 11:59

Le groupe de défense suédois regroupe ses activités navales au sein d'une seule entité afin d'améliorer les synergies industrielles et d'accélérer l'innovation.

Saab annonce la création d'un nouveau domaine d'activité baptisé "Naval", qui regroupera l'essentiel de ses opérations navales afin de renforcer son offre et d'accroître l'efficacité opérationnelle. Cette nouvelle organisation entrera en vigueur le 1er avril 2026.

La division Kockums, spécialisée dans le développement et la production de navires de surface, de sous-marins et de véhicules sous-marins autonomes, sera fusionnée avec la majorité de l'unité Naval Combat Systems, actuellement intégrée au domaine d'activité Surveillance.

La nouvelle entité réunira ainsi les activités liées aux plateformes navales et aux systèmes de combat, notamment les systèmes de gestion de combat, les systèmes de conduite de tir et les solutions de communications sécurisées.

Le nouvel ensemble sera dirigé par Mats Wicksell, actuellement responsable de la division Kockums. Le directeur général de Saab, Micael Johansson, estime que cette consolidation doit permettre "d'augmenter la valeur délivrée aux clients" en améliorant l'efficacité et en accélérant l'innovation.

Saab précise que des données financières historiques retraitées seront publiées avant les résultats semestriels de janvier-juin 2026 afin de faciliter les comparaisons, sans impact sur les revenus ou les résultats consolidés déjà publiés.

Le titre Saab gagne actuellement 0,2% à Stockholm et affiche une progression de l'ordre de 28% depuis le début de l'année.

