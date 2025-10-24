Saab relève ses prévisions de ventes, bénéfice légèrement en-dessous des attentes au T3

Les chasseurs Saab JAS 39 Gripen de l'armée de l'air suédoise volent lors d'une journée médiatique.

Saab a relevé vendredi ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année en raison de l'augmentation des dépenses militaires et a fait état d'une hausse légèrement inférieure aux prévisions de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre.

Le groupe suédois de matériel de défense, dont les produits vont des missiles aux sous-marins en passant par l'électronique de pointe, anticipe une croissance des ventes à périmètre constant de 20 à 24% cette année. Il prévoyait auparavant une croissance de 16 à 20%.

Le bénéfice d'exploitation du fabricant d'avions de chasse Gripen s'est élevé à 1,37 milliard de couronnes suédoises (124,77 millions d'euros), contre 1,19 milliard l'année précédente et une prévision moyenne des analystes de 1,38 milliard, selon les données LSEG.

Le groupe augmente sa production dans un contexte de hausse des dépenses militaires en Europe en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'explosion des dépenses, soulignée par les membres de l'Otan qui se sont engagés à augmenter les budgets de défense exigés par le président américain Donald Trump, a fait grimper les actions des fabricants d'équipements militaires.

Le titre Saab s'est envolé de 111% cette année, à la clôture de la séance jeudi.

"L'activité du marché a été élevée et la demande forte", a déclaré le directeur général de Saab, Micael Johansson, dans un communiqué.

"Nous sommes bien placés pour saisir les opportunités de croissance. Parallèlement, nous augmentons nos investissements dans les nouvelles technologies et dans la recherche et le développement", a-t-il ajouté.

Cette semaine, la Suède a signé un accord de coopération à long terme avec l'Ukraine en matière de défense aérienne, qui prévoit la possibilité d'exporter 100 à 150 nouveaux Gripen E.

Les prises de commandes de Saab se sont élevées à 20,9 milliards de couronnes au cours du trimestre et le carnet de commandes s'est élevé à 202,4 milliards de couronnes.

