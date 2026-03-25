Saab poursuit sa campagne pour l'avion de combat au Pérou malgré les vents contraires politiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gabriel Araujo

L'entreprise suédoise de défense Saab SAABb.ST poursuit sa campagne de vente de ses avions de combat Gripen au Pérou malgré les turbulences politiques et les signes que le pays penche vers le F-16 concurrent fabriqué par Lockheed Martin LMT.N .

Le directeur général de Saab, Micael Johansson, a déclaré mercredi que la société avait fait une offre "rentable et compétitive" au Pérou et qu'elle était en contact étroit avec l'armée de l'air du pays. Après un accord de 2014 pour la vente de 36 avions au Brésil, Saab a longtemps considéré le Pérou comme un client potentiel du Gripen , aux côtés de la Colombie, qui a passé une commande l'année dernière. "Étant donné que ces décisions sont prises au niveau politique, lorsque les choses sont un peu turbulentes, on peut observer une sorte de pause ou d'hibernation dans le processus", a déclaré Johansson aux journalistes en marge d'un événement présentant le premier Gripen assemblé au Brésil .

ROTATION PRÉSIDENTIELLE

Depuis 2018, le Pérou a connu une succession rapide de présidents, exposant les fissures entre le pouvoir exécutif et le Congrès. Le mois dernier, le Congrès a évincé le président Jose Jeri en raison d'un scandale de corruption, quatre mois seulement après le début de son mandat et juste avant les élections prévues pour le 12 avril. Le législateur Jose Balcazar a assuré l'intérim .

Johansson a déclaré que le Pérou avait pris des décisions concernant le financement d'un programme d'avions de chasse.

"Il s'agit maintenant de savoir comment le lancer et, bien sûr, il s'agit d'une compétition, ils doivent donc faire une sélection. Mais nous continuons à faire campagne au Pérou, c'est certain", a indiqué le dirigeant. Le département d'État américain a déclaré l'année dernière qu'il approuvait la vente potentielle d'avions F-16 et d'éléments connexes de soutien logistique et de programme au Pérou dans le cadre d'une transaction estimée à 3,4 milliards de dollars.

Le gouvernement péruvien a déclaré la semaine dernière que le processus n'était pas encore terminé, après que les médias eurent rapporté qu'il avait choisi le F-16.

SITES DE PRODUCTION, VERSION BIPLACE

Johansson a déclaré que Saab ne prévoyait pas d'étendre de manière significative la production du Gripen au-delà de ses sites actuels en Suède et au Brésil.

"Je pense à la Suède, au Brésil et peut-être à un autre site", a-t-il déclaré. "Si le Canada choisit d'opter pour une double flotte et non pas seulement (le F-35 de Lockheed), le Canada pourrait être ce pays."

Le directeur général a réitéré que Saab s'attend à ce que sa ligne de production à l'usine brésilienne Embraer EMBJ3.SA Gaviao Peixoto dans l'État de Sao Paulo serve de plaque tournante pour l'exportation.

Johansson a également déclaré que Saab prévoyait de présenter le Gripen F, une version biplace de l'avion de chasse, en Suède en juin.