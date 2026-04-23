Saab-Le bénéfice d'exploitation dépasse les prévisions au T1

Le groupe suédois d'équipements de défense Saab SAABb.ST a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre supérieure aux prévisions et a indiqué que tous ses secteurs d'activité avaient enregistré une croissance à deux chiffres de leur chiffre d'affaires au cours de cette période.

Saab, dont la gamme de produits s'étend des avions de chasse Gripen et des sous-marins aux missiles et à l'électronique de pointe, a annoncé une hausse de 32% en glissement annuel de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, à 1,92 milliard de couronnes suédoises (177,78 millions d'euros), dépassant ainsi la prévision moyenne des analystes de 1,71 milliard de couronnes d'après les données LSEG.

"Avec un carnet de commandes bien rempli et une demande soutenue sur le marché, nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs à moyen terme", a déclaré le président-directeur général Micael Johansson dans un communiqué.

(Rédigé par Johan Ahlander ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)