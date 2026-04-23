 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saab-Le bénéfice d'exploitation dépasse les prévisions au T1
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 08:30

Le groupe suédois d'équipements de défense Saab SAABb.ST a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre supérieure aux prévisions et a indiqué que tous ses secteurs d'activité avaient enregistré une croissance à deux chiffres de leur chiffre d'affaires au cours de cette période.

Saab, dont la gamme de produits s'étend des avions de chasse Gripen et des sous-marins aux missiles et à l'électronique de pointe, a annoncé une hausse de 32% en glissement annuel de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, à 1,92 milliard de couronnes suédoises (177,78 millions d'euros), dépassant ainsi la prévision moyenne des analystes de 1,71 milliard de couronnes d'après les données LSEG.

"Avec un carnet de commandes bien rempli et une demande soutenue sur le marché, nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs à moyen terme", a déclaré le président-directeur général Micael Johansson dans un communiqué.

(Rédigé par Johan Ahlander ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SAAB RG-B
560,900 SEK LSE Intl -1,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank