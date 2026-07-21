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Saab et Embraer préparent une montée en cadence du Gripen
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 17:16

Les deux groupes ont signé un accord-cadre visant à étendre les capacités de production de l'avion de combat suédois afin de répondre à la demande internationale.

Saab annonce la signature d'un protocole d'accord (Heads of Agreement, HoA) avec Embraer en vue de la production potentielle de 20 avions de combat Gripen supplémentaires sur le site d'Embraer à Gavião Peixoto, au Brésil. Les deux entreprises prévoient de conclure l'accord définitif en 2026.

Dans le cadre de ce projet, Embraer assemblerait les appareils en complément de la chaîne d'assemblage finale de Saab à Linköping, en Suède, afin d'accroître les capacités de livraison et de répondre à la demande mondiale.

Les deux groupes soulignent que cet accord s'inscrit dans leur partenariat engagé depuis plus de 10 ans, fondé sur des transferts de technologies, des formations et une coopération industrielle dans le cadre du programme Gripen destiné à l'armée de l'air brésilienne.

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