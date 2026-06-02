Saab dévoile son Gripen F destiné au Brésil

L'avionneur suédois franchit une nouvelle étape dans son partenariat industriel et technologique avec l'armée de l'air brésilienne.

Saab annonce avoir présenté le premier chasseur Gripen F à l'armée de l'air brésilienne lors d'une cérémonie organisée le 2 juin sur son site de Linköping, en Suède.

Version biplace du Gripen E, la version "F" a été développé conjointement avec l'industrie brésilienne afin de répondre aux besoins de formation et d'engagement opérationnel des forces aériennes modernes. Son second cockpit indépendant permet d'accélérer la conversion des pilotes tout en conservant l'ensemble des capacités de combat de l'appareil.

Selon Lars Tossman, responsable de la division Aeronautics de Saab, ce lancement illustre "la maturité" de la coopération entre Saab, l'industrie brésilienne et l'armée de l'air du pays.

Le contrat signé en 2014 avec le gouvernement brésilien porte sur 36 avions, dont 28 Gripen E et 8 Gripen F. A ce jour, 11 appareils ont déjà été livrés. Saab a aussi enregistré des commandes de Gripen F en Thaïlande et en Colombie.

Peu après 17h, le titre Saab recule de près de 1,8% à la Bourse de Stockholm.